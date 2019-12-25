قيومجيان تابع على الأرض قضية الأطفال المتسولين

أكد وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تابع ميدانياً قضية الاطفال المتسولين تحت ​الأمطار​"، معلنا أنهم "هربوا عندما حاول الاستفسار عن أوضاعهم لمساعدتهم"، ومؤكدا أنه "سيتابع الموضوع مع المعنيين".

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