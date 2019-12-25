اعتبر السفير السابق ​للبنان لدى ​​الأمم المتحدة​​ ​نواف سلام في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "التسجيل الصوتي الذي يتداوله البعض كلام سخيف وبذيء"، مشيرا الى ان "الادعاء انني صاحبه فصل جديد من المحاولات اليائسة لتشويه سمعتي"، مضيفا:"أنا لست في ​واشنطن​ طبعاً، وهذا ليس صوتي، ولا هذا أسلوبي، ولا هذا هو رأيي بالتأكيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر نواف سلام: الادعاء بان التسجيل الصوتي الذي يتم تداوله يعود لي هدفه تش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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