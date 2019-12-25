البزري هنأ بالميلاد: نتمنى ان تحمل هذه الذكرى المجيدة الخير للبنانيين

زار رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​، النائب ​ميشال موسى​ وراعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة المطران مارون العمّار وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​ مهنئاً بحلول ​عيد الميلاد​ المجيد. وتمنى البزري أن "يعم الخير والوئام ربوع ​لبنان​ وأن ينعم ​اللبنانيون​ بالأمان والاستقرار، وأن تحمل هذه الذكرى المجيدة الخير للبنانيين، وترفع عنهم ضيم القلّة والعوز، وتُحصّنهم ضد المحنة والفرقة، وأن تُثمر جهود ساحات الحراك وعزيمة الثوار إنتصاراً ضدر الهدر و​الفساد​".

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