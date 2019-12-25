المرعبي: الاعتدال هو ايمان بالانفتاح وقناعة تترجم بالافعال عند الحريري

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الاعتدال هو ايمان بالانفتاح وقناعة راسخة تترجم بالافعال عند رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، ولم تتغير وفق الظروف والمناخات والتغيرات".

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