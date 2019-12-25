البعريني وسليمان عزيا بضحايا حادث السير في عكار

عزى عضوا "كتلة المستقبل" النائبان محمد سليمان ووليد البعريني، في تصريحين منفصلين على مواقع التواصل الاجتماعي "أهالي السنديانة ووادي الحور، بضحايا حادث السير الذي وقع على مقربة من فرن الاصيل بعد مفرق شربيلا في عكار"، سائلين "الله الرحمة والمغفرة للضحايا، ولذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل".
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