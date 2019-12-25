البعريني وسليمان عزيا بضحايا حادث السير في عكار

عزى عضوا "​كتلة المستقبل​" النائبان ​محمد سليمان​ و​وليد البعريني​، في تصريحين منفصلين على مواقع التواصل الاجتماعي "أهالي السنديانة و​وادي الحور​، ب​ضحايا​ حادث السير الذي وقع على مقربة من فرن الاصيل بعد مفرق شربيلا في عكار"، سائلين "الله الرحمة والمغفرة للضحايا، ولذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل".

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