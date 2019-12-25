مخزومي: نأسف لمشهد الفيضانات عند كل عاصفة وبلدية بيروت ليست خارج المساءلة

أسف رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي لـ"مشهد الفيضانات الذي يتكرر عند كل عاصفة وشتوة في بيروت، لا سيما في منطقة الرملة البيضاء"، مشيراً إلى أنه "تقدم السنة الماضية بحل مؤقت يجنب الرملة البيضاء الطوفان، وهو هبة غير مشروطة لبلدية بيروت، عبارة عن أنابيب فايبر غلاس من شركة "المستقبل لصناعة الأنابيب"، ودراسة فنية من شركة "اينوا" الهندسية، على أن تقوم بلدية بيروت بتركيبها. إلا أن البلدية ورغم قبولها للهبة عمدت إلى وضع العصي في الدواليب، والمماطلة غير المبررة".
وفي بيان له، شدد مخزومي على أن "الفساد والمحاصصة المتفشيين في مختلف مؤسسات الدولة وإداراتها، لا يتأذى منهما إلا المواطن الذي يدفع الضرائب ومن حقه الحصول على أبسط حقوقه"، مشيراً إلى أن "الشباب والشابات الثائرين على الفساد، لا سيما من أهل بيروت، فتحوا باب المحاسبة على مصراعيه، وبلدية بيروت ليست خارج المساءلة والمحاسبة، ولبنان لن يعود إلى الوراء".
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