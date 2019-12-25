مخزومي: نأسف لمشهد الفيضانات عند كل عاصفة وبلدية بيروت ليست خارج المساءلة

أسف رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ لـ"مشهد ​الفيضانات​ الذي يتكرر عند كل عاصفة وشتوة في بيروت، لا سيما في منطقة ​الرملة البيضاء​"، مشيراً إلى أنه "تقدم ​السنة​ الماضية بحل مؤقت يجنب الرملة البيضاء الطوفان، وهو هبة غير مشروطة ل​بلدية بيروت​، عبارة عن أنابيب فايبر غلاس من شركة "​المستقبل​ لصناعة الأنابيب"، ودراسة فنية من شركة "اينوا" الهندسية، على أن تقوم بلدية بيروت بتركيبها. إلا أن ​البلدية​ ورغم قبولها للهبة عمدت إلى وضع العصي في الدواليب، والمماطلة غير المبررة".

وفي بيان له، شدد مخزومي على أن "​الفساد​ و​المحاصصة​ المتفشيين في مختلف مؤسسات ​الدولة​ وإداراتها، لا يتأذى منهما إلا المواطن الذي يدفع ​الضرائب​ ومن حقه الحصول على أبسط حقوقه"، مشيراً إلى أن "​الشباب​ والشابات الثائرين على الفساد، لا سيما من أهل بيروت، فتحوا باب المحاسبة على مصراعيه، وبلدية بيروت ليست خارج المساءلة والمحاسبة، و​لبنان​ لن يعود إلى الوراء".