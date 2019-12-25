خيرالله في قداس الميلاد: من يبشرنا بالمجاعة هم أنبياء البؤس واليأس

أكد راعي أبرشية ​البترون​ المارونية ​المطران منير خيرالله​، خلال ترأسه قداس الميلاد في ​كاتدرائية مار اسطفان​، اننا "نحتفل هذه ​السنة​ ب​عيد الميلاد​ بشكل خاص وفي ظل وضع استثنائي، ونعود لنتأمل بميلاد ​يسوع المسيح​ ابن الله انسانا بيننا، وولادته هي رسالة لنا ولشعبنا ولكل البشر"، مشيراً الى ان "يسوع ولد فقيرا، مهجرا داخل بلده وبين شعبه وليس له من يستقبله أو يهلل معه بهذه ​الولادة​، وبعد 2019 سنة يسوع يولد في ​العالم​، في أرضنا التي اختارها ليصير فيها انسانا، وها هو يولد مع كل عائلة فقيرة وكل عائلة محتاجة الى محبة والى مساعدة".

واوضح المطران خيرالله ان "البعض يبشرنا بالمجاعة، هؤلاء هم أنبياء البؤس واليأس، ونحن مع يسوع نعيش الرجاء"، داعياً "عدم الاهتمام للغد فالله هو الذي يعطيكم كل شيء تحتاجون اليه لكن حافظوا على قيمكم وعلى وحدتكم وتضامنكم، ولكم الحق في ان تعيشوا بكرامة لأن كرامتكم هي من كرامة أبناء الله وليس من أي إنسان ولا من أي حاكم ولا من أي سلطان"، مشدداً على ان يسوع يقول اليوم لشبيبتنا "من حقكم أن تعيشوا، ومن حقكم ان تحلموا بدولة تعطيكم حقكم ب​الحياة​، حقكم ان تحلموا بوطن، وطنكم ​لبنان​ الوطن الرسالة لكي يحقق آمالكم وطموحاتكم".