شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تدعو الشباب للمشاركة بمسابقة صعود أول مصرى للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الشباب المصري للمشاركة الفاعلة في المسابقة المزمع إطلاقها في أول العام الجديد 2020، ولصعود أول مواطن مصرى للفضاء.

جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه القوصي، دعوة مفتوحة إلى الشباب من الجنسين (الذكور والأناث) للتقدم فى المسابقة التي ستقام لتأهيل اثنين من المواطنين للصعود إلي الفضاء، قائلا: بنصح الشباب والشابات يقدمون يحاولون للمسابقة.

وقال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن التجربة ترسخ لثقافة مهمة فى النشء الجديد، وهى "ثقافة اللامستحيل"، حيث تمنحهم القدرة على الخوض فى غمار القضايا المختلفة، التى ربما كانوا يعتقدون أنها غير قابلة للانجاز ومستحيله.

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وأضاف القوصي، أن مواجهة التحديات وقدرتهم على مواجهة المستحيل، تغيير مستقبلهم إلى الأفضل لإحداث نهضة شاملة، في كافة المجالات، قائلا: الشباب هم وقود هذه النهضة.

وتهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

نص القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.