شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد يعلن استقالته من عضوية حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عزمى مجاهد لاعب الطائرة السابق وعضو حزب الوفد، استقالته من بيت الأمة بسبب ما وصفه بالتجاهل غير المبرر لشخصه من جانب الوفد فى الأحداث الرياضية الهامة؟، وقال مجاهد فى نص استقالته: "المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد.. تحية طيبة وبعد.. يؤلمنى أن يكون أول لقاء لى مع سيادتكم عبر هذه الكلمات التى اكتبها بمداد الألم والمرارة ومبعث مرارتى هو شعورى بالتجاهل فى بيتى الأول - بيت الأمة - على مدى تاريخى وأنا اتفاخر بأنى وفدى".

وقال مجاهد أنه منذ أن انضم لحزب الوفد من عدة عقود خاض تحت لواء بيت الأمة معركة الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 فى دائرة قصر النيل ووقتها تم تزوير الانتخابات لاسقاطه ليس لأنه عزمى مجاهد فقط بل لأنه وفدى أيضا.

وتابع مجاهد: "من أجل الوفد خضت معارك ضد أكبر قيادة وفدية سبقت عهدكم الكريم بعدما لاحظت أنه انحرف بسفينة الوفد عن مسارها الوطنى، واستبشرت بفجر جديد يشرق مع رئاستكم لهذا الحزب العريق ، فإذا بى لا أجد سوى التجاهل والاقصاء والابعاد من جميع الفعاليات الرياضية والسياسية التى يشهدها الحزب فى الفترة الأخيرة".

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واستطرد: "ولأننى وفدى حتى النخاع قبل أن أكون رياضيا شهيرا وإعلاميا معروف لكل المصريين، تأبى وفديتى أن أقبل تجاهلى فى بيت الأمة، ولهذا أتقدم لسيادتكم باستقالتى من عضوية الحزب ومن جميع تشكيلاته داعيا الله أن يوفقكم لما فيه صالح الوطن والوفد والوفديين".

كان حزب الوفد نظم احتفالية كبيرة مساء الجمعة الماضى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضى، بحضور بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على فرز نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضى برئاسة عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، النتائج وكشفت عن الفائزين بلقب الأفضل رياضيًا فى مصر في عام 2019، وشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعتباره «شخصية العام الرياضية»، وفاز التونسي علي معلول، نجم الأهلي بلقب أفضل لاعب محترف بنسبة 50.3%، ويليه فى المركز الثاني مواطنه فرجاني ساسي نجم الزمالك بنسبة 37.7%