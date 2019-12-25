إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة بمصر لظروف الأحوال الجوية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:01 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م المناطق _ القاهره أغلقت اليوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية حركة الملاحة مؤقتًا بموانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بأن قرار الغلق جاء نتيجة شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرة إلى أنه تقرر منع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن الموجودة قرب الرصيف.

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