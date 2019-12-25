شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:46 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م المناطق _ الخرطوم أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 40 عملية جراحية منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح و 35 عملية قسطرة قلب بمدينة الخرطوم، وذلك في اليومين الثالث والرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للبالغين في جمهورية السودان.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 73 جراحة، 9 منها لجراحات القلب المفتوح و 64 عملية قسطرة قلب.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 110 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم, ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة من خلال المركز تجاه المحتاجين بمختلف الدول حول العالم دون تفرقة أو تمييز.

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