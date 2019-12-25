اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المعالف انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.