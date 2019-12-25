افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المعالف انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.