اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت ضمن منطقة الامين ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.