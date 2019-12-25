لاعب عراقي يتطلع لمباراته الاولى مع 'الزعيم' الاردني

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2019-12-25 | 16:29
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يتطلع اللاعب العراقي فرحان شكور، الى مباراته الاولى رفقة فريقه الجديد الفيصلي الاردني يوم الجمعة المقبل.
وباشر شكور، مرانه الاول مع الفيصلي منذ يوم امس الثلاثاء، بعدما وصل الى عمان قبل يومين للتوقيع مع "الزعيم".
وستقام المباراة بين الفيصلي والاهلي على ستاد عمان الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان.
ويلعب الفيصلي الملقب بـ"الزعيم" في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
وستقام المباراة بين الفيصلي والاهلي على ستاد عمان الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان.
ويلعب الفيصلي الملقب بـ"الزعيم" في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
المحرر: محمد خليل
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