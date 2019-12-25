إيران تحجب الإنترنت عشية احتجاجات محتملة

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" اليوم الأربعاء عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية تأكيده أن تعطيل خدمة الإنترنت جاء بأمر من السلطات الأمنية في محافظات ألبرز وكردستان وزنجان وسط وغرب إيران ومحافظة فارس في جنوبها، حسب وكالة "رويترز".وجاء هذا القرار على خلفية نشر دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجديد الاحتجاجات غدا الخميس التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وإحياء ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا في مواجهات مع الأمن.

وفي نوفمبر اتخذت إيران إجراء غير مسبوق إذ قطعت خدمات الإنترنت عن عموم أراضيها لمدة أسبوع تقريبا، للتعامل مع الاضطرابات التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.