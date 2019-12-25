اعلنت الشرطة الاتحادية، الاربعاء، عن اعتقال مطلوب بتهمة "الارهاب" في كركوك. وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات الشرطة الإتحادية تواصل عملياتها الأمنية والإستباقية في القضاء على الخلايا الإرهابية، حيث تمكنت قوة من الفرقة السادسة وبجهد استخباري دقيق من القاء القبض على احد الارهابيين والمطلوب بأحكام المادة ٤ إرهاب في قرية نبي اوة ضمن قاطع عمليات كركوك".



وأضاف أنه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



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