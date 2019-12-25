الجمعة المقبل.. مناورات مشتركة بين ثلاث دول بينها إيران

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، في الأيام القليلة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي إن "المناورات ستنطلق الجمعة ومن المقرر أن تستغرق أربعة أيام".
وأشار شكارجي، إلى "أهمية المحيط الهندي وبحر عمان لكونهما منطقة تجارية ذات أهمية حيوية بالنسبة للعالم كله"، لافتاً إلى أن "ضمان استقرار وأمن وسلام هذه المنطقة التي تطل عليها كثير من الدول، يعد أمرا في غاية الأهمية".
وأوضح أن "المناورات تهدف إلى تنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة وتبادل الخبرات بين قوات الدول الثلاث المشاركة فيها وتعزيز جهود مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية"، مؤكدا أن "نتائج المناورات ستساعد جميع الدول في مواجهة التحديات البحرية".
وأشار شكارجي، إلى "أهمية المحيط الهندي وبحر عمان لكونهما منطقة تجارية ذات أهمية حيوية بالنسبة للعالم كله"، لافتاً إلى أن "ضمان استقرار وأمن وسلام هذه المنطقة التي تطل عليها كثير من الدول، يعد أمرا في غاية الأهمية".
وأوضح أن "المناورات تهدف إلى تنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة وتبادل الخبرات بين قوات الدول الثلاث المشاركة فيها وتعزيز جهود مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية"، مؤكدا أن "نتائج المناورات ستساعد جميع الدول في مواجهة التحديات البحرية".
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