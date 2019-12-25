إصابة عدد من الاشخاص نتيجة مشاجرة بـ 'السكاكين' بين ملثمين ومحتجين في كربلاء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المحتجين قاموا بحرق اطارات بعدة شوارع في محافظة كربلاء".

وأضاف أنه "أثناء قطع طريق شارع الضريبة وسط المدينة قام مجهولون ملثمون حاملين قامات وسكاكين بمنعهم من حرق الإطارات حصل شجار فيما بينهم"، مؤكداً أن "هناك إصابات من الطرفين".

