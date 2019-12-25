الاولمبي يخسر أمام اوزباكستان ودياً في الامارات

رياضة 2019-12-25 | 15:02 2,574 مشاهدة خسر المنتخب الاولمبي لكرة القدم، مرة اخرى امام اوزباكستان بنتيجة 3-1 في مباراته الودية الثانية التي اجريت ضمن معسكره التدريبي المقام في الامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً بتايلند.



ومن المقرر ان يغادر الاولمبي الى تايلند في الـ29 من الشهر الحالي. وتعد هذه المباراة هي المواجهة التجريبية الثانية للمنتخب الاولمبي، بعدما خسر في مباراته الاولى امام الفريق ذاته بنتيجة 4-2، استعداداً لنهائيات آسيا والتي تنطلق في تايلند في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.ومن المقرر ان يغادر الاولمبي الى تايلند في الـ29 من الشهر الحالي. ووضعت قرعة البطولة المنتخب الاولمبي، الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

المحرر: محمد خليل

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