تحاول السلطات الأمريكية تحديد مشغلي مجموعة من طائرات مسيرة نفذت في الأيام الأخيرة عشرات التحليقات الليلية فوق ولاية كولورادو.
وأكدت شرطة فيليبس هذه المعلومات، مقرة بعدم معرفتها من أين تأتي هذه الطائرات ومن يسيّرها.
وصرح قائد شرطة مقاطعة فيليبس توماس إليوت، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الحديث يدور عن 17 طائرة مسيرة على الأقل تنفذ تحليقاتها عادة بين الساعتين الخامسة مساء، والعاشرة ليلا، ويبلغ امتداد جناحيها 1.8 مترا.
وأشار قائد الشرطة إلى أن تلك الطائرات تحلق على ارتفاع 60-90 مترا فوق سطح الأرض بمسار غريب، كأنها تنفذ عملية تمشيط بحثا عن شيء.
وعلى الرغم من إقراره بعدم وجود أي مؤشرات على انخراط تلك الطائرات في أنشطة غير مشروعة، أعرب إليوت عن قلقه، داعيا المواطنين إلى إبلاغ أجهزة الأمن إذا لاحظوا هبوط إحدى هذه الطائرات أو شخصا يسيرها.
ولفت نائب قائد شرطة المقاطعة ويليام مايرز إلى أنه من غير المرجح أن يقف هواة الدرونات وراء هذه الطائرات المسيرة، نظرا لحجمها وعددها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطائرات المجهولة تثير قلق واشنطن.. والشرطة تكشف عن تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.