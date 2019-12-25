بغداد تحتضن مهرجاناً للهوايات والحرف

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، اقامة مهرجان لقاء الاشقاء السادس عشر للهوايات والحرف بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مهرجان لقاء الاشقاء السادس عشر للهوايات والحرف اقيم بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار في المحطة العالمية من منطقة العلاوي وسط بغداد".

وأضاف أن "فعاليات المهرجان والمشاركات المتنوعة والجميلة عكست الازدهار الثقافي والابداعي الذي تعيشه البلاد رغم صعوبة المرحلة الراهنة وظرفها الاستثنائي والصعب".

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من جانبه، اوضح البيان أن "فعاليات اليوم الاول للمهرجان الذي اقيم تحت شعار (لنصدح عالياً لبغداد الحضارة والسلام) ويستمر لمدة خمسة ايام، تضمنت معروضات فنية متنوعة، منها الرسم والخزف والنحت والخط ،ومشغولات تراثية يدوية حياكة وتطريز فضلاً عن الاكسسوارات والمواد العشبية والعسل التي تستخدم للتغذية والتطبب والعلاج".

ولفت الى أن "فعالية اليوم الثاني الخميس 12/26 ستكون استمرارية فعاليات المهرجان في المحطة العالمية وزيارة ساحة التحرير، فيما يكون اليوم الثالث الجمعة 12/27 فعاليات شارع المتنبي والمتحف البغدادي واحتفالية يوم السدارة البغدادية في مقهى المدلل التراثي صباحاً"، مشيراً الى أن "اليوم الرابع السبت 12/28 ستكون اقامة جانب من فعاليات المهرجان في متنزه الوزراء، واليوم الخامس، الاحد 12/29 فعاليات حضارة العراق وزيارة المتحف العراقي واختتام فعاليات المهرجان".