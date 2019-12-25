القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل إسرائيلي طعنا جنوب شرقي القدس والقبض على مشتبه به.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا يهوديا اقتحم كنيسة القيامة في بلدة القدس القديمة وبحوزته سكين. ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية رسميا على الحادث، لكن القناة الإسرائيلية الـ13 قالت إن "الشاب اليهودي اقتحم الكنيسة وبحوزته سكين كبيرة".

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