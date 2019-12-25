أبو الغيط: الإمارات نموذج في الجرأة وتبني طموحات المستقبل

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وكالة أنباء الإماراتالأربعاء 2019/12/25 07:38 م بتوقيت أبوظبي
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإمارات تشكل مثالا متميزا ونموذجا يحتذى به في التفكير خارج الصندوق والجرأة في تبني الطموحات المستقبلية.
وأشاد أبو الغيط، خلال محاضرة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي تحت عنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية"، بـ"نهج الإمارات في السعي إلى امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا وتجاوزها التفكير التقليدي في التعامل مع التحديات".
وأثنى أبوالغيط على دور مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بقيادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز.
وأشار إلى أن "المركز يؤدي رسالة بالغة الأهمية ويقدم خدمات جليلة ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب بل على المستوى العربي".
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "المركز يعد واحدا من أهم بيوت الفكر العربية التي نجحت في فرض حضورها وصناعة اسم مميز لها في مجال الدراسات الاستراتيجية وأسهمت في سد حاجة العالم العربي منها وخصوصا فيما يتعلق باستشراف المستقبل ودراسة التطورات العالمية ودورها الضاغط والمؤثر في إحداث التغيرات فيه".
واستعرض التطورات الجارية في العلاقات الدولية وفي النظام الدولي كله حيث يمر العالم بمرحلة تغيير عميق تحركها تحولات كبرى على صعيد الاقتصاد والتكنولوجيا والديموغرافيا وغير ذلك من العوامل.
وقال "إن إدراك المتغيرات وقراءتها بشكل سليم وعلمي هو الأساس الذي يجب أن تستند إليه الدول العربية في سعيها إلى تحقيق مصالحها الأمر الذي يتطلب منها رصدا دقيقا لما يدور على الساحة العالمية وما يطرأ عليها من متغيرات ومن ثم مناقشتها بشكل معمق للخروج بتصورات وسيناريوهات مستقبلية ".
وأضاف أن "الصعوبة الشديدة التي تكتنف عملية التنبؤ بالتوجهات المستقبلية العالمية تعود إلى كثرة المتغيرات التي تؤثر فيها".
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