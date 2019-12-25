مناوي يحذر حكومة السودان من خرق "إعلان جوبا"

حذر رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي حكومة الخرطوم من خرق اتفاق "إعلان جوبا"، حال تعيين حكام جدد للولايات بالبلاد أو تشكيل المجلس التشريعي.

تصريحات "مناوي"، التي أدلى بها لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، تأتي بعد ساعات من تأكيد قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم في السودان، قيامها بتسمية حكام جدد مدنيين للولايات مطلع الأسبوع المقبل.

وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان: "إن إعلان جوبا تم تجديده وتمديده بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة لفترة زمنية غير محددة تنتهي بتحقيق السلام".

وتابع: "أي تحرك من الخرطوم لخرق هذا الاتفاق بتعيين الولاة والمجلس التشريعي تتحمل الحكومة الانتقالية مسؤوليته كاملة".

وعقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا، أمس الثلاثاء، استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، لمناقشة تكليف ولاة مدنيين بالولايات السودانية.

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وتدار الولايات السودانية الـ18 حاليا بولاة عسكريين مكلفين من قبل المجلس العسكري الانتقالي السابق الذي حل بموجب الوثيقة الدستورية التي وقعت في أغسطس/آب الماضي.

وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.





ووقعت الأطراف السودانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.



وقررت وساطة جنوب السودان تعليق المفاوضات بين الفرقاء السودانيين بجوبا لمدة يومين، على أن تستأنف غدا الخميس.



وكشفت مصادر سودانية لـ"العين الإخبارية" النقاب عن أن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي يرغب في نقل المفاوضات حول مسار دارفور مع الحكومة الانتقالية للعاصمة التشادية أنجمينا.

المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، قالت: "إن مناوي يجري اتصالات لنقل مفاوضات مسار دارفور لتشاد، ويتطلع لدعم دول أخرى لدفع استحقاقات السلام".