تحطم طائرة مقاتلة في شمال غرب إيران ومقتل طيارين اثنين

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مقاتلة إيرانية من نوع "ميغ29" في ورشة للتصليح ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن طائرة مقاتلة إيرانية من الطراز ميج تحطمت في شمال غرب البلاد اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين. وأضافت أنه تم إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم الطائرة قرب جبل سبلان.

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