إسرائيل تصادر أموال أسرى فلسطينيين وعائلاتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، قراراً بمصادرة أموال عدد من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم من سكان الداخل الفلسطيني المحتل، بعد اتهاماتهم بمعاداة إسرائيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرار بينت، ينص على مصادرة أموال الأسرى التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم، بحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية. ويشمل القرار مصادرة أموال عائلات أسرى متهمين بتنفيذ عمليات في 2002، وآخرين متهمين بتنفيذ عمليات منذ 1992، وآخرين متهمين بتنفيذ أعمال "شغب" داخل المسجد الأقصى المبارك. وجاء القرار الإسرائيلي بعد سلسلة قرارات استهدفت الأسرى الفلسطينيين الذين يحصلون على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، كان آخرها وقف أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، بسبب صرف مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وتسبب القرار الإسرائيلي في أزمة مالية كبرى للسلطة الفلسطينية، وأثرت على صرف مستحقات موظفيها قبل أن تفرج إسرائيل عن جزء من الأموال لاحقاً، بناءً على اتفاق مع السلطة الفلسطينية، التي أكدت تمسكها بصرف المستحقات المالية للأسرى ولذوي الشهداء الفلسطينيين.

