5 مصابين بعد انفجار دراجتين مفخختين في جرابلس السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بعد انفجار دراجتين مفخختين وسط سوق مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي في سوريا. وقال مصدر في الجيش الوطني السوري: "انفجرت دراجتان ناريتان مفخختان بوقت متزامن وسط السوق الرئيسية بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة". وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه "انفجرت دراجة مفخخة قرب مدرسة الثانوية الشرعية واقتصرت أضرارها على المادية فقط". إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة المدينة بملاحقة شخصين، وتعميم صورهما لوضعهما الدراجتين بعد رصدهما عبر كاميرات المراقبة. وشهدت مدينة جرابلس التي تسيطر عليها فصائل درع الفرات الموالية لتركيا عدة تفجيرات في العام الحجاري، كان أعنفها تفجير في منتصف نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي،قتل فيه أكثر من 18 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين.

