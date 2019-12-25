شكرا لقرائتكم فيديو..جزائريون يطردون سفير فرنسا من جنازة قايد صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أقدم جزائريون على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، ومنعه من تمثيل فرنسا في مراسم جنازة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق الراحل أحمد قايد صالح.
وأطلق آلاف الجزائريين ممن حضروا لتوديع الفريق الراحل أحمد قايد صالح وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه، صيحات استهجان وهتافات مناهضة لفرنسا لحظة وصول موكب السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت أمام قصر الشعب الذي احتضن مراسم توديع الفقيد وتقديم العزاء، وطلبوا منه مغادرة المكان، وذلك وفقا لما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وودع الجزائريون اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي يوم الاثنين بنوبة قلبية، في جنازة دولة، حضرها كبار المسؤولين في البلاد يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون، قبل دفنه في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أيام على تقليده وسام "الصدر" الذي يمنح عادة للرؤساء، في آخر ظهور له يوم الخميس الماضي، خلال مراسم تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر.
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