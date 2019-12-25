«التعليم العالي» تصدر قراراً عاجلاً بشأن الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

ذكرت صحيفة "الوفد" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت قراراً عاجلاً مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية.

وقالت الصحيفة إن وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، قد قررت تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة .

وأمس الثلاثاء، أصدرت جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة، اليوم الأربعاء وغد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس.

كما أصدرت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تخللها سقوط أمطار غزيرة، فضلاً عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غداً الخميس، طقساً مائلاً للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وقالت الأرصاد في بيان لها اليوم الأربعاء إنه "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، حتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة.