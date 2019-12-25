ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق في أعالي القموعة فنيدق

أفاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب، أن "منطقة ​القموعة​ - ​فنيدق​ في أعالي محافظة عكار، تشهد تساقطا كثيفا للثلوج اعتبار من ارتفاع 1600 متر وما فوق"، محذرا من "سلوك ​الطرقات الجبلية​، وخصوصا القموعة الشبوق- ​القبيات​ وطريق وطى مشمش- مرجحين- ​الهرمل​ أثناء العاصفة، نظرا لتدني ​درجات الحرارة​ وتكون طبقات من الثلوج والجليد".

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