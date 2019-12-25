وفد من الحزب السوري القومي في النبطية جال مهنئا بالميلاد

زار وفد من منفذية النبطية في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​"، برئاسة المنفذ العام وسام قانصو، ​دير مار أنطونيوس​ في ​النبطية الفوقا​، وثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات، و​كنيسة السيدة​ في النبطية للتهئنة ب​عيد الميلاد​. وشدد قانصو خلال الزيارات على "أهمية تمتين الوحدة الاجتماعية لأنها أحد أهم عوامل تحصين المجتمع في مواجهة المخاطر والتحديات".

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