بهية الحريري: يتجدد الأمل بولادة جديدة للبنان وطناً يحاكي أمنيات وأحلام شبابه

جالت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري على رأس وفد مشترك من تيار المستقبل وشباب مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة مهنئين بعيد الميلاد المجيد .
واستهلت الحريري والوفد المرافق جولتهم من مطرانية صيدا ودير القمر للموارنة في محلة البوابة الفوقا بتقديم التهاني بالميلاد الى راعي الأبرشية المطران مارون العمار في صالون كنيسة مار الياس بحضور النائب الأسقفي العام المونسنيور مارون كيوان وحشد من الشخصيات المهنئية .
ودونت الحريري في سجل المهنئين العبارات التالية " في عيد الميلاد المجيد، يتجدد الأمل بولادة جديدة للبنان الذي يطمح اليه ابناؤه وشبابه وطناً يحاكي أمنياتهم وأحلامهم " .
ثم توجهت الحريري والوفد المرافق الى مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك وقدموا التهاني الى راعي الأبرشية المطران ايلي حداد في صالون كاتدرائية مار نقولا في وسط المدينة بحضور الأرشمندريت جهاد فرنسيس وشخصيات مهنئة .
كما زارت الحريري كلاً من ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات في عبرا مقدمين التهاني الى رئيسة المدرسة الأم منى وازن والراهبات ، وثانوية راهبات مار يوسف الظهور في صيدا مهنئين رئيستها الأم اوجيني جانبرت والمديرة جولي ايوب والأستاذ سهام سميا والراهبات .
واختتمت الحريري جولة المعايدة في دار العناية في الصالحية يرافقها الدكتور حمود ورمزي مرجان بتقديم التهاني الى البطريرك السابق لأنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ومدير الدار الأب مطانيوس حداد بحضور نائبه الأب حنا كنعان ومهنئين .
وتقدمت الحريري بالمناسبة بالتهنئة من جميع اللبنانيين سائلة الله تعالى ان تحمل الأعياد المباركة والعام الجديد الخير والسلام والاستقرار للبنان وبداية خلاصه من جميع ازماته .
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