بهية الحريري: يتجدد الأمل بولادة جديدة للبنان وطناً يحاكي أمنيات وأحلام شبابه

جالت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ على رأس وفد مشترك من ​تيار المستقبل​ وشباب ​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة مهنئين ب​عيد الميلاد​ المجيد .

واستهلت الحريري والوفد المرافق جولتهم من مطرانية صيدا و​دير القمر​ للموارنة في محلة البوابة الفوقا بتقديم التهاني بالميلاد الى راعي الأبرشية ​المطران مارون العمار​ في صالون ​كنيسة​ مار الياس بحضور النائب الأسقفي العام المونسنيور مارون كيوان وحشد من الشخصيات المهنئية .

ودونت الحريري في سجل المهنئين العبارات التالية " في عيد الميلاد المجيد، يتجدد الأمل بولادة جديدة ل​لبنان​ الذي يطمح اليه ابناؤه وشبابه وطناً يحاكي أمنياتهم وأحلامهم " .

ثم توجهت الحريري والوفد المرافق الى مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك وقدموا التهاني الى راعي الأبرشية ​المطران ايلي حداد​ في صالون كاتدرائية مار نقولا في وسط المدينة بحضور الأرشمندريت ​جهاد فرنسيس​ وشخصيات مهنئة .

Advertisements

كما زارت الحريري كلاً من ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات في عبرا مقدمين التهاني الى رئيسة المدرسة الأم منى وازن والراهبات ، وثانوية راهبات مار يوسف الظهور في صيدا مهنئين رئيستها الأم اوجيني جانبرت والمديرة جولي ايوب والأستاذ سهام سميا والراهبات .

واختتمت الحريري جولة المعايدة في دار العناية في ​الصالحية​ يرافقها الدكتور حمود ورمزي مرجان بتقديم التهاني الى البطريرك السابق لأنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك ​غريغوريوس الثالث لحام​ ومدير الدار الأب مطانيوس حداد بحضور نائبه الأب حنا كنعان ومهنئين .

وتقدمت الحريري بالمناسبة بالتهنئة من جميع اللبنانيين سائلة الله تعالى ان تحمل الأعياد المباركة و​العام الجديد​ الخير و​السلام​ والاستقرار للبنان وبداية خلاصه من جميع ازماته .