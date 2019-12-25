هاشم هنأ بالميلاد: لبنان بهذا الزمن الصعب بحاجة الى حكومة طوارىء انقاذية

امل عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان "تحمل الايام القادمة تباشير خير ل​لبنان​يين ولادة حكومة انقاذية تكون قادرة بكفاءات وزرائها ونزاهتهم ان تضع خطة وطنية انقاذية لاخراج لبنان واللبنانيين من الازمات التي اصابت كل مستويات ​الحياة​ وتقضي مضاجع الناس ولقمة عيشهم وسبل حياتهم اليومية التي وصلت الى الخطوط الحمر وتجاوزتها في بعض الجوانب وامام حدة الازمة الراهنة اصبحت ​الحكومة​ ضرورة ومسؤولية وطنية".

وبعد تقديم التهاني بمناسبة ​عيد الميلاد​ ل​مطران​ ​الياس كفوري​ في مطرانية ​مرجعيون​ للروم الارتودكس، تمنى هاشم ان "نستخلص كلبنايين العبر والدروس من معاني ومفاهيم الميلاد من اجل التضحية والعطاء والمحبة في سبيل الانسان في هذا الوطن ولتسود المحبة بين ابناء الوطن ويتخلى البعض عن انانيتهم ومصالحهم والتفتيش عن المصلحة الجامعة لحفظ الوطن وتحصينه في وجه الضغوطات والتحديات التي تطل بين الحين والاخر"، مؤكداً ان "لبنان بهذا الزمن الصعب بحاجة الى حكومة طوارىء انقاذية دون الوقوف عند بعض التطبيقات والتوصيفات والالتزام بأسس الدستور فلإسراع بإنجاذ تشكيل هذه الحكومة لتبدء العمل لان الوقت ثمين لا يجوز تضيع الوقت وهدره بهذه العناوين التافهة والتي لا تقدم او تؤخر في مسيرة الانقاذ التي تستوجب مساهمة الجميع وان لا يتهرب احد في اللحظة المصيرية عن واجبه الوطني".