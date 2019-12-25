اتصل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ برئيس أساقفة سباسطية للروم الأرثوذكس في ​القدس​ ​المطران عطا الله حنا​، "مهنئا ب​عيد الميلاد​"، ومطمئنا على "صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ونجاته من جريمة التسميم التي تعرض لها على يد ​اسرائيل​ إثر استنشاقه مواد كيماوية رشتها مؤسسة تابعة ل​إسرائيل​ بالقرب من مقر إقامته في البطريركية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد اتصل بالمطران حنا مهنئا ومطمئنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.