سعد اتصل بالمطران حنا مهنئا ومطمئنا

اتصل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد برئيس أساقفة سباسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، "مهنئا بعيد الميلاد"، ومطمئنا على "صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ونجاته من جريمة التسميم التي تعرض لها على يد اسرائيل إثر استنشاقه مواد كيماوية رشتها مؤسسة تابعة لإسرائيل بالقرب من مقر إقامته في البطريركية".
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