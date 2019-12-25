النشرة: تساقط الثلوج تسبب بقطع طريق شبعا عين عطا في منطقة جنعم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "اشتدت وطالت العاصفة التي تجتاح ​لبنان​ في منطقة حاصبيا ظهر اليوم مصحوبة ببرد قارس وتساقطت ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 وتسبب ​تساقط الثلوج​ ب​قطع طريق​ شبعا ​عين عطا​ في منطقة جنعم".

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