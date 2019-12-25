هيئة الطوارىء الشعبية في البترون ناشدت بطيش مراقبة رفع الاسعار

ناشدت هيئة الطوارىء الشعبية في منطقة ​البترون​، وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ "ارسال مراقبين الى مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا الى منطقة البترون لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة للجم التجار والحد من جشعهم عبر رفع ​الاسعار​ بشكل جنوني وغير مبرر"، مشددة على "ضرورة تنظيم ​محاضر ضبط​ بحق كل مؤسسة مخالفة ولا تلتزم التسعيرات المحددة والمنطقية، على الا تقل قيمة الضبط عن العشرين مليون ليرة، لوقف التفلت الحاصل في الاسعار والتدمير الممنهج واللاأخلاقي لمجتمعنا".

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