أفادت صحيفة "Denver Post" الاميركية بان "​السلطات الأميركية​ تحاول تحديد مشغلي مجموعة من طائرات مسيرة نفذت في الأيام الأخيرة عشرات التحليقات الليلية فوق ولاية كولورادو"، مشيرةُ إلى أن "تلك الدرونات نفذت خلال الأسبوع الماضي عشرات التحليقات الليلية فوق مقاطعة فيليبس".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أميركية: واشنطن قلقة لتحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق كولورادو ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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