لفتت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ إلى أن "​روسيا​ اعتمدت بشكل أساسي خلال بناء العلاقات مع ​بولندا​، على مبدأ عدم جواز إعادة كتابة التاريخ" تبعا للأهواء السياسية"، مشيرةً إلى أنه "لا يجوز إعادة كتابة التاريخ وتأويله بشكل لا نهائي، ومراجعة الواقع التاريخي من أجل الوضع الحالي، نؤكد طرحنا هذا بشكل مستمر، في تصريحات وزير الخارجية الروسي، والسفراء الروس الذين عملوا في ​وارسو​، وممثلينا في ​الاتحاد الأوروبي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: نستند في علاقاتنا مع بولندا إلى أن التاريخ لا يقبل إعادة التأويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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