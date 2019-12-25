أكد أمين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي انه "يجري حاليا دراسة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بشكل دقيق"، مشيراً إلى "مسار دراسة شكاوى واهلية المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور والهيئة المركزية لمراقبة الانتخابات نحن نواصل التحقق من مؤهلات المرشحين في الوقت الحالي، ويعمل زملاؤنا على دراسة ملفات المسجلين للانتخابات على اساس الوثائق حتى وقت متأخر من الليل".
ولفت إلى أن "التحقيق في شكاوى واهلية المرشحين في فترة زمنية قصيرة مهمة شاقة، لكن مجلس صيانة الدستور يعمل بجد لضمان حق جميع الاشخاص"، مشيراً إلى "اجراء الاختبار التحريري للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة"، قائلا "يوم الخميس الماضي، تم إجراء هذا الاختبار بدعوة من 272 شخصا، نحن الآن نقوم بتصحيح أوراق اختبار المرشحين المدعوين، وفي حالة قبولهم سيجري الاختبار الشفوي، وبعد قبولهم في الاختبارين التحريري والشفوي سيتم دراسة مؤهلاتهم العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: مجلس صيانة الدستور يدرس بدقة طلبات المرشحين للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.