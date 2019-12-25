الخارجية الروسية: موسكو وطهران تناقشان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "نائب وزير الخارجية الروسي، ​أوليغ سيرومولوتوف​، ناقش مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية والدولية ​غلام حسين دهقاني​، التعاون في مجال ​مكافحة الإرهاب​"، مشيراً إلى أنه "تبادل المسؤولان الآراء حول جدول التعاون في مكافحة الإرهاب مع التركيز على التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وناقشا وضع وآفاق التعاون الروسي الايراني في هذا المجال في الصيغة الثنائية وعلى المنصات الدولية، وأولها ​الأمم المتحدة​".

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