الحريري اتصل بعون والراعي مهنئاً بالميلاد

اجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اتصالات تهنئة بعيد الميلاد المجيد، شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والعديد من الشخصيات .
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