الحريري اتصل بعون والراعي مهنئاً بالميلاد

اجرى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ اتصالات تهنئة ب​عيد الميلاد​ المجيد، شملت ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ و​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ والعديد من الشخصيات .

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