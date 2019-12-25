شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توصى بتحديد المسئولية تجاه إهمال الصيانة بهيئة نظافة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الحسابات الختامية للهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة للسنة المالية 2018/2019، عن اعتماد مبلغ 18 مليون و900 ألف جنيه نفقات صيانة، وأن المُنصرف الفعلى فى نهاية العام بلغ 10 ملايين جنيه فقط، وباستفسار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن سبب ذلك أوضح المسئولين أن هناك عقد بمبلغ 5 ملايين جنيه لصيانة 25 سيارة ومعدة منذ العام المالى 2015/2016 ومازال يتم ترحيل الاعتماد الخاص بهذا العقد حتى تاريخه ولم يتم الإصلاح، وأوصت لجنة الخطة بضرورة تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، بموافاة اللجنة ببيان بعدد المعدات التى تعمل، والجارى إصلاحها والمتوقفة وتصنف خارج الخدمة، خلال أسبوع من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من: وزارة البيئة - الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018/2019.

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كما أظهرت نتائج الحساب الختامى للهيئة عن وجود 16 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الغير لم يتم تحصيلها وفقا لتقرير المركزى للمحاسبات، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل اللحنة، عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتحصيل تلك المبالغ.

وأوضح مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، أن المتأخرات على الوحدات غير السكنية، ويتم تسجيلها ديون حكومية على تلك الوحدات والجهات، وتوجيه إنذارات لتلك الوحدات واتخاذ إاجراءات حجز إدارى ضدها، لافتين إلى أن معظم تلك المتأخرات جاءت بعد أحداث 25 يناير 2011.

واستعرض نبيل منير أبو القاسم، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة، نتائج الحساب الختامى للهيئة، والتى تبين منها أن الإيرادات المتوقعة من المنح كانت 17 مليون و300 ألف جنيه وتم تحصيلها بالكامل، وإيرادات أخرى مُتوقعة كان مُقدر لها 359 مليون و600 ألف جنيه، وتم تحصيل 360.8 مليون جنيه بنهاية العام.