"اقتراحات البرلمان" توافق على طلبات خاصة بالمدارس وإنشاء مستشفى مركزى بمطروح

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وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، الموافقة، على الطلب المقدم من أحمد رسلان، والنائب رزق جالي، بإدخال الصرف الصحى إلى قرى السلام وأولاد جبريل وأولاد مسعود والعميد والشمامة بالحمام، و13 قرية من قرى الخريجين.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان بإنشاء فرع للتأمين الصحى بمركز الحمام، بمحافظة مطروح.
جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة بشأن طلبات إحلال وتجديد العديد من المدارس، وإنشاء مدارس جديدة، أو إنشاء فروع لجامعات، فى بعض المحافظات، وإنشاء جامعة تكنولوجية فى محافظة القليوبية، ووافقت على إنشاء مبانى إضافية لبعض المدارس فى دوائر مختلفة للقضاء على الكثافة الطلابية فى المدارس، وسد العجز فى الفصول، حرصا على حسن سير العملية التعليمية، بجانب مناقشة اقتراحات برغبة متعلقة بإحلال وتجديد بعض المساجد فى مختلف المحافظات، وتخصيص خطب جمعة عن قضايا ومشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة.
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