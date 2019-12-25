شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على طلبات خاصة بالمدارس وإنشاء مستشفى مركزى بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب مطروح، بشأن إنشاء ورش ومعامل جديدة بمدرسة الثانوية الصناعية فى مركز الحمام بمحافظة مطروح، كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، وعدد من نواب مطروح، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بالقري 23 بنجر السكر بالمشروع القومى لشباب الخريجين بمحافظة مطروح، كما تم الموافقة على افتتاح مكتب للسجل المدنى بقرية 27 بنجر السكر مشروع الخريجين، والتوصية بالإحالة للحكومة والتنفيذ.

وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، الموافقة، على الطلب المقدم من أحمد رسلان، والنائب رزق جالي، بإدخال الصرف الصحى إلى قرى السلام وأولاد جبريل وأولاد مسعود والعميد والشمامة بالحمام، و13 قرية من قرى الخريجين.

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كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان بإنشاء فرع للتأمين الصحى بمركز الحمام، بمحافظة مطروح.

جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة بشأن طلبات إحلال وتجديد العديد من المدارس، وإنشاء مدارس جديدة، أو إنشاء فروع لجامعات، فى بعض المحافظات، وإنشاء جامعة تكنولوجية فى محافظة القليوبية، ووافقت على إنشاء مبانى إضافية لبعض المدارس فى دوائر مختلفة للقضاء على الكثافة الطلابية فى المدارس، وسد العجز فى الفصول، حرصا على حسن سير العملية التعليمية، بجانب مناقشة اقتراحات برغبة متعلقة بإحلال وتجديد بعض المساجد فى مختلف المحافظات، وتخصيص خطب جمعة عن قضايا ومشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة.