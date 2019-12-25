"اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء معهد فنى للتعليم الصناعى بحلوان

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وشهد الاجتماع، موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدي دسوقى، الأول بشأن إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الوليدية على أرض تابعة للهيئة العامة للتنمية الزراعية - محافظة أسيوط.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة صدور قرار التخصيص بإنشاء مدرسة بدلاً من مبنى إدارة أسيوط التعليمية والذى تم الموافقة عليه بالمجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط.
وقررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة، بشأن إعادة النظر فى استبعاد أعضاء هيئة التدريس من خريجى شعبة اللغات والبرامج الخاصة بكلية التجارة جامعة حلوان من التدريس فى البرامج الخاصة لقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بالكلية، وذلك لأن مسئولى الجامعة أكدوا أنه تم تنفيذه.
وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حامد جلال جهجهة، بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم في المسابقة المعلن عنها من قِبل وزارة التربية والتعليم، نظرا لعدم حضور النائب.
كما تم تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة بحوض الساقية – بني واصل – محافظة سوهاج، بسبب عدم حضور ممثل وزارة الزراعة.
وشهد الاجتماع، تأكيد النواب على ضرورة حصر المدارس التى يوجد بها عجز فى الفصول وتكدس للطلاب، ووضعها فى الخطة، لتطويرها وتوسيعها فى حالة وجود مساحات غير مستغلة، أو بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية.
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