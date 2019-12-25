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شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: تعديلات قانون الإدارات القانونية تنصف المحامين والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "عاشور"، إلى أن التعديلات المقدمة ليست أقصى ما يطمح له محامى الإدارات القانونية، ولكنه بداية التغيير بعد سنوات طوال، وهي الممكنة الآن في ظل المناخ العسير.
كما أبدى "عاشور"، موافقته على المقترح المقدم من هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة، خلال المؤتمر، بشأن إضافة مادة ترفع سن المعاش لمحامي الإدارات القانونية ليتساوى بسن المعاش للقضاة، نظرا لتواجد ذات المبررات والأسباب، ومساواة الدستور بين دوريهما في منظومة العدالة.
وأوضح "عاشور"، أن التعديلات المقدمة تتضمن تشكيل اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، تكون لها كامل الصلاحيات، وتضع السياسية العامة، ويكون من بين أعضائها 8 من محامي الإدارات القانونية، ويرأسها وزير العدل، كما تضم من بين أعضائها أحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد وكلاء هيئة قضايا الدولة.
ونوه "عاشور"، إلى أن المادة 11 من التعديلات حددت الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة للقانون كالأتي، نائب رئيس الجهة لشئون الإدارات القانونية، ومساعد رئيس الجهة، ورئيس القطاع القانوني، ومدير عام الإدارة القانونية، وكبير محامين، وكبير محامين مساعد أ، ومدير إدارة قانونية، ومحام ممتاز، ومحام.
وتابع: "المادة 29 من التعديلات منحت محامي الإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي المتغير أو الأجر الوظيفي، إضافة لـ 50 % كبدل انتقال"، مشيرا إلى أن ما تم من انجاز في القانون المحاماة مضاف أيضا لمحامي الإدارات القانونية، وكذلك زيادة المعاش وفقا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة 25 نوفمبر الماضي، معربا عن أمنيته بالانتهاء من مبنى النقابة العامة الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والانتهاء من كافة المشروعات النقابية على مستوى الجمهورية.
وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة ستضع قريبا حجرى أساس نادي المحامين الرياضي في التجمع الخامس، بمنطقة النوادي على مساحة خمس أفدنة، وأكاديمية المحاماة، التي تمثل إنجاز مهني رفيع، يضع المحاماة في مكانتها الطبيعية، ويجعل المحامين على مستوى يليق بهم كأصحاب رسالة ودور رفيع في خدمة الوطن والمجتمع.
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