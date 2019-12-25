الجيش البريطاني يستعين بكيم كاردشيان لتجنيد الشباب: يثقون بها

تتأهب النجمة الأمريكية كيم كارداشيان للتعاون مع الجيش البريطاني، من خلال المشاركة في حملة دعائية تهدف إلى تشجيع الشباب على الخدمة في القوات المسلحة.
ويسعى الجيش البريطانى لاستخدام "كيم"، للمساعدة في سد العجز العددي الكبير بين صفوفه، من خلال حث الشباب على التجنيد، لأنها تغرس ثقة أكبر من تلك التي تأتي عبر الحصول على الإعجابات فى صفحات التواصل الاجتماعي، بحسب "ديلى ميل".
وذكرت بعض القيادات العسكرية فى بريطانيا، أن الحملة الدعائية من القرر أن تتخذ شعار "الانتماء 2020 ثقة الجيش"، لتنطلق في يناير المقبل، عبر إعلانات تليفزيونية وملصقات على السوشيال ميديا، وستكون موجهة تحديدا لفئة عمرية تتراوح بين 16 إلى 25 عاما.
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