عبدالعاطي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلو المحافظات الساحلية والوزارات المعنية وأيضا ممثلو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن اللجنة المذكورة مشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وهي المعنية كذلك بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها، تيسيرا المواطنين وتسريع عجلة الاستثمار بما يتوافق مع اللوائح والقوانين في ضوء ما تستهدفه الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وتشجيع الاستثمار.

وقال المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفي كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

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وناقش الأطراف، مناقشة 33 موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة والتي سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على النحو التالي:

أعمال بدائرة محافظة جنوب سيناء (4 موضوعات) - أعمال بدائرة محافظة البحر الأحمر (18 موضوع).

أعمال بدائرة محافظة السويس (موضوع واحد) - أعمال بدائرة محافظة مطروح (3 موضوعات).

أعمال بدائرة محافظة الإسكندرية (4 موضوعات)- أعمال بدائرة محافظة البحيرة (3 موضوعات).

ويشار إلى مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.