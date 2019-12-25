ضبط سلاح ناري وحشيش بحوزة عاطل في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قرر شريف عبدالمنعم رئيس نيابة الخانكة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه متلبسًا بحيازة 7.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، وأسندت النيابة العامة له تهمتي الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد حازم سعد رئيس مباحث مكافحة المخدرات، بضبط "شريف.م"، عاطل، مقيم قرية سرياقوس مركز الخانكة، وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية"، بخزينتها 15 طلقة و60 فرش "حشيش" تزن 7.5 كيلو جرام، ومبلغ مالي 2200 جنيه، و2 هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.