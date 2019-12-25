"أي سكور" تفتتح أول فرع لها في الإسكندرية للتيسير على العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score"" إن البنك المركزي وافق على افتتاح أول فروع الشركة في محافظة الإسكندرية، تماشيا مع مستهدفات المجلس القومي للمدفوعات ومبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف أن العمل سيبدأ في الفرع الجديد بالإسكندرية اعتبارًا من 2 يناير 2020 الموافق الخميس بعد المقبل.

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وأوضح أن إطلاق فرع للشركة في الإسكندرية يهدف لتسهيل إجراءات استخراج التقارير ومراجعة الائتمان في محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة.

وأشار إلى أن فرع الإسكندرية يتواجد في مول محطة قطار سيدي جابر، في شارع الحرية، وهو أول فرع يتم افتتاحه لخدمة الجمهور لاستخراج التقارير الائتمانية الخاصة بهم وأيضا لتقديم طلبات مراجعة البيانات الائتمانية وذلك بخلاف المركز الرئيسي في القرية الذكية بالجيزة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية العامة للشركة في تقديم حلول تشغيلية أكثر كفاءى وفاعلية بعد دراسة متطلبات السوق والعملاء في مختلف المجالات من أجل تسيير الإجراءات علي العملاء في شتى أنهاء الجمهورية.