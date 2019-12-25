صور نادرة لرئيس الأركان الجزائري الراحل أحمد قايد صالح

الجزائر/ اليوم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح بدأت صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 مراسيم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح الذي نقل من مستشفى عين النعمة العسكري باتجاه قصر الشعب بالعاصمة الجزائرية . و ... 25 ديسمبر 2019 07:46

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